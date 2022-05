Adopte un arbre La paysagerie,20 rue du Meniltat,Baons-le-Comte Sainte-Marie-des-Champs Catégories d’évènement: Sainte-Marie-des-Champs

**Rendez-vous aux jardins 2022 : « Les jardins face au changement climatique »** Journée porte ouverte de La paysagerie, visite du jardin et moment convivial. Lieu né de la volonté de transmettre, La paysagerie se veut également un lieu d’échanges transversaux, accueille des résidences d’artistes, des scolaires. Implantée dans le cadre d’un clos-masure cauchois, La Paysagerie sensibilise tous les publics à ce patrimoine paysager unique au monde. A découvrir : une exposition photographique de Marie-Hélène Labat in situ et d’autres surprises pour ces Rendez-vous aux jardins 2022 ! [lapaysagerieencaux.fr](https://lapaysagerieencaux.wordpress.com/) * La paysagerie, 20 rue du Meniltat, Baons-le-Comte * Entrée libre * Contact : 06 25 49 35 42 / [contactlapaysagerie@gmail.com](mailto:contactlapaysagerie@gmail.com)

