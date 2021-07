Mieussy Mieussy Haute-Savoie, Mieussy Adopte 1 col ! – Le Col de la Ramaz Mieussy Mieussy Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mieussy Haute-Savoie Mieussy Haute-Savoie Le Col de la Ramaz, variante de la Route des Grandes Alpes et col mythique du Tour de France, sera réservé aux cyclistes, randonneurs, skieurs à roulettes et autres pratiques non motorisées de 9h à 11h45. Départ de Mieussy. accueil@prazdelys-sommand.com +33 4 50 34 25 05 dernière mise à jour : 2021-07-28 par Praz de Lys Sommand Tourisme

