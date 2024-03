Adomis Hill aux Disquaires Les Disquaires Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant PAF : 5 EUR

Adomis Hill n’a qu’une envie : que vous vous sentiez comme chez vous, dans une soirée entre amis et que la musique vous emmène vers de nouveaux rivages

Mêlant nu-disco, pop et house, la musique d’Adomis Hill est solaire, groovy et sincère, elle donne envie de se libérer et de profiter du dancefloor comme jamais.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Adomis Hill