du jeudi 21 avril 2022 au vendredi 22 avril 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Ce serait quoi, un spectacle de danse contemporaine qui s’inspire de l’adolescence ? Sur scène, on découvre dix danseurs et danseuses aux âges indéterminés, vêtus des mêmes shorts et tee-shirts blancs. Devant les fresques de la plasticienne Françoise Pétrovitch, ils s’amusent à revisiter la gestuelle si particulière que l’on a à l’adolescence.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Sylvain Groud / Françoise Pétrovitch L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

2022-04-21T20:00:00 2022-04-21T21:10:00;2022-04-22T20:30:00 2022-04-22T21:40:00

