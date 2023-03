Ado Un Jour , Ados Toujours COMEDIE DE GRENOBLE GRENOBLE Catégories d’Évènement: Grenoble

Ado Un Jour , Ados Toujours COMEDIE DE GRENOBLE, 5 novembre 2023, GRENOBLE. Un spectacle à la date du 2023-11-05 à 17:30 (2023-11-01 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros. Vous êtes parents. Vous avez un ado. Vous êtes proches du burn out ? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Chloé, adolescente, en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Elle perturbe le bon fonctionnement de la maison. Ses parents tentent de trouver les bonnes recettes pour survivre à cette tornade. Comment baratiner maman ? Comment escroquer papa ? Comment victimiser les parents ? Quid de l'école, le shopping, les premiers amours, l'argent de poche, les toilettes, les mamies, le scooter, le premier baiser… L'ado est connectée H24, le père est démissionnaire, la mère épuisée. Venez voir si ces parents ont réussi à dompter la bête déchaînée. Et venez découvrir si l'ado a pu en venir à bout. A déguster de préférence en famille.

