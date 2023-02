Ado un jour, à dos toujours ! COMEDIE DE LA ROSERAIE, 9 février 2023, TOULOUSE.

Ado un jour, à dos toujours ! COMEDIE DE LA ROSERAIE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-04-30 18:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Comédie de Jean-Marc Magnoni et Jérôme Paquatte Mise en scène par Jérôme Paquatte Avec Isabelle Loisy, Garance Teillet et Jean-Marc Magnoni Une comédie familiale ! Joué à guichet à chacun de ses passages à Nantes, le gros succès parisien revient à Nantes ! Le duo d'auteurs des gros succès « Les emmerdeurs » et « Amants à mi-temps » nous livre cette pépite, où l'humour vient au service de l'incompréhension universelle entre parents et ados ! Comment brosser avec dérision le quotidien d'une famille avec une adolescente ? Et dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils seront adultes alors que nous croyons savoir ce que nous avons été adolescents ! Chloé est une adolescente qui, selon elle et comme tous les ados, a le droit de vivre sa vie. Selon ses parents et comme pour tous les parents, elle leur en fait voir de toutes les couleurs et perturbe le bon fonctionnement de la maison. Comment survivre à cette tornade mutuelle ? Chloé, en apparence, a plus de méthode… Comment baratiner Maman ? Comment escroquer Papa ? Comment les culpabiliser tous les deux… Et, pour tous les trois, quid de l'école, du shopping, des premiers amours, de l'argent de poche, des toilettes, des mamies, du scooter, du premier baiser… L'ado est connectée H24, le père est démissionnaire, la mère épuisée… Les parents sauront-ils dompter cette bête déchaînée ? Chloé connaît-elle réellement les limites de ses parents ? Dégustez ce moment en famille, car il y en aura pour tout le monde : venez rire de vous-même et de l'autre, adulte ou ado, dans ce moment plein d'humour qui réconcilie les parents et leur progéniture !

COMEDIE DE LA ROSERAIE TOULOUSE 156 Bis AV de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

