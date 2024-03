ADNAN JOUBRAN TRIO Grange à Dîmes Écouen, vendredi 22 mars 2024.

ADNAN JOUBRAN TRIO Festival PassWorld – Voyage musical en Val d'Oise Vendredi 22 mars, 20h00

ADNAN JOUBRAN TRIO

Adnan Joubran monte sur scène avec son oud pour tracer de nouvelles formes d’expressions, entraînant ses compositions dans une contrée insolite, avec de nouveaux arrangements et sonorités, pour explorer un univers musical inédit. « On se rapproche de la musique ambient, c’est une proposition plus moderne et groovy, guidée par mon imaginaire » précise Adnan Joubran.

Ce nouveau spectacle en trio met en vedette Habib Meftah aux percussions, au chant et aux grooves électroniques, et Valentin Mussou aux synthés, aux claviers et au violoncelle.

Cette formule initie un voyage vers la musique ambient et néo classique.

Ecouter : https://youtu.be/UK0MB4EsYU4?si=5cBh0Ld5KWkpkE4b

▬ EN SAVOIR PLUS

Le vendredi 22 Mars 2024

20H00

▶︎ Plein tarif : 15 €

▶︎ Tarifs réduits et Pass festival : 10 €

▶︎ Concert Assis

▬ ADRESSE

La Grange à Dîmes

Place de la Mairie

95440 Ville d’Ecouen

▶︎ Lien Billetterie : https://bit.ly/ADNanJFPW4

▶︎ Acheter le pass festival : https://bit.ly/PaSstRfPW4

