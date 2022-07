ADNAN JOUBRAN EN CONCERT Saint-Alban-sur-Limagnole, 10 septembre 2022, Saint-Alban-sur-Limagnole.

ADNAN JOUBRAN EN CONCERT

48 – OT Margeride en Gevaudan Place de l’Église Saint-Alban-sur-Limagnole

2022-09-10 21:00:00 – 2022-09-10

Place de l’Église Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Saint-Alban-sur-Limagnole Adnan Joubran est une promesse de voyage. Les volutes de son oud captivent, entre parfums jazz et climats orientaux à la fois délicats et puissants. Comme la bande-son d’un film imaginaire.

Pour cette création inédite, Adnan Joubran monte sur scène avec son oud pour tracer de nouvelles formes d’expressions, entraînant ses compositions dans une contrée insolite, avec de nouveaux arrangements et sonorités, pour explorer un univers musical inédit. « On se rapproche de la musique ambient, c’est une proposition plus moderne et groovy, guidée par mon imaginaire » précise Adnan Joubran.

Ce nouveau spectacle en trio met en vedette Habib Meftah aux percussions, au chant et aux grooves électroniques, et Valentin Mussou aux synthés, aux claviers et au violoncelle.

Cette formule originale voit le jour pour la première fois dans le cadre du festival Arabesques et initie un voyage vers la musique ambient et néo classique.

Adnan Joubran est le cadet du sublime Trio Joubran, formation accueillie avec ferveur au Domaine départemental de Boissets, pour nos ouverture(s) de saison en septembre 2018. Il est aussi l’héritier d’une famille palestinienne de musiciens sur quatre générations. Son père est un luthiste de renommée. Il parcourt une musique orientale où surgissent des influences de l’Inde et du flamenco, et délivre une épître musicale à portée

universelle.

Dans le cadre des OUVERTURE(S) de saison de Scènes Croisées de Lozère

Adnan Joubran est une promesse de voyage. Les volutes de son oud captivent, entre parfums jazz et climats orientaux à la fois délicats et puissants. Comme la bande-son d’un film imaginaire.

Pour cette création inédite, Adnan Joubran monte sur scène…

billetterie@scenescroisees.fr +33 4 66 65 75 75 https://scenescroisees.fr/

Adnan Joubran est une promesse de voyage. Les volutes de son oud captivent, entre parfums jazz et climats orientaux à la fois délicats et puissants. Comme la bande-son d’un film imaginaire.

Pour cette création inédite, Adnan Joubran monte sur scène avec son oud pour tracer de nouvelles formes d’expressions, entraînant ses compositions dans une contrée insolite, avec de nouveaux arrangements et sonorités, pour explorer un univers musical inédit. « On se rapproche de la musique ambient, c’est une proposition plus moderne et groovy, guidée par mon imaginaire » précise Adnan Joubran.

Ce nouveau spectacle en trio met en vedette Habib Meftah aux percussions, au chant et aux grooves électroniques, et Valentin Mussou aux synthés, aux claviers et au violoncelle.

Cette formule originale voit le jour pour la première fois dans le cadre du festival Arabesques et initie un voyage vers la musique ambient et néo classique.

Adnan Joubran est le cadet du sublime Trio Joubran, formation accueillie avec ferveur au Domaine départemental de Boissets, pour nos ouverture(s) de saison en septembre 2018. Il est aussi l’héritier d’une famille palestinienne de musiciens sur quatre générations. Son père est un luthiste de renommée. Il parcourt une musique orientale où surgissent des influences de l’Inde et du flamenco, et délivre une épître musicale à portée

universelle.

Dans le cadre des OUVERTURE(S) de saison de Scènes Croisées de Lozère

DR

Place de l’Église Saint-Alban-sur-Limagnole

dernière mise à jour : 2022-06-29 par 48 – OT Margeride en Gevaudan