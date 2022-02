ADN, l’histoire de nos différences Maison des Associations de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Maison des Associations de Lille, le jeudi 3 mars à 18:00

Dans le cadre des conférences CLIO proposées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, une conférence « _**ADN, l’histoire de nos différences**_ » par le **Pr Bernard SABLONNIERE** est proposée le **jeudi 3 mars 2022 à 18h** (en présentiel sous réserve du contexte sanitaire) **Réservation en ligne obligatoire** (Places limitées) : [https://conferenceclio-03032022.eventbrite.fr](https://conferenceclio-03032022.eventbrite.fr) Vous recevrez votre billet nominatif par email. **N’oubliez pas de nous prévenir en cas d’annulation** afin que les places puissent à nouveau être mises en ligne sur la page de réservations de la conférence pour d’autres personnes. Les réservations sont rapidement complètes car les places sont limitées. Les conférences CLIO se déroulent à la Maison des Associations, 27 rue Jean Bart à Lille. La présentation d’un **pass vaccinal valide est obligatoire** à l’entrée du bâtiment.

