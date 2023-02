ADN BAROQUE THEATRE DE CHARTRES, 4 mai 2023, CHARTRES.

ADN BAROQUE THEATRE DE CHARTRES. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:30 (2023-05-04 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

C’CHARTRES SPECTACLES (PLATESV_D_2022_000362/61/60) présente : ce concert. Plus qu’un concert, ADN Baroque est une performance artistique contemporaine et audacieuse, qui unit sur scène deux grands interprètes prodiges et atypiques. Théophile Alexandre, contre-ténor et danseur contemporain, évolue ici sur les chorégraphies de Jean-Claude Gallotta. Depuis 10 ans, il foule les plus belles scènes mondiales, de la Philharmonie de Paris, au Lincoln Center de New York, en passant par la Fenice de Venise et l’Opéra de Bern, alternant rôles d’opéra et oratorios auprès des chefs d’orchestre les plus prestigieux. Son compère Guillaume Vincent, pianiste concertiste, est diplômé du Conservatoire de Paris, révélation de l’ADAMI et a été nommé Révélation Soliste Instrumental aux Victoires de la Musique Classique 2014. Il se produit sur les scènes les plus illustres, à Tokyo, Londres, Paris, Budapest, Doha, Caracas, comme auprès des plus grands orchestres Philharmoniques et Nationaux à travers le globe. Ce duo hybride revisite le baroque comme un conte musical et dansé d’une grande modernité et d’une grande liberté. D’un piano, d’une voix, d’un corps, les deux artistes explorent la force des fragiles de notre humanité sous toutes ses facettes, mettant ainsi à nu les clairs obscurs de l’âme humaine. En vingt-et-une pièces, comme les vingt et- un grammes du poids de l’âme, ce récital lyrique et chorégraphié nous emmène en voyage à travers les compositions de Bach, Händel, Rameau, Purcell ou encore Vivaldi, et nous transporte au coeur de notre ADN émotionnel. Un conte moderne sur l’humain, entre ombres et lumières, corps et âme. Les plus grands compositeurs baroques comme vous ne les avez jamais entendus ! Un moment magique et bouleversant. Réservations PMR : 02 37 23 42 79

THEATRE DE CHARTRES CHARTRES BOULEVARD CHASLES Eure-et-Loir

Les plus grands compositeurs baroques comme vous ne les avez jamais entendus ! Un moment magique et bouleversant.

