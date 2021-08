Admirez la parade du Cirque Gones ! Abbaye des Prémontrés, 19 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

Admirez la parade du Cirque Gones !

le dimanche 19 septembre à Abbaye des Prémontrés

### Monsieur Loyal et la superbe dresseuse sur son éléphant vous entraînent à l’abbaye dans un tourbillon circassien où les images colorées se mêlent aux sons entraînants des plus belles parades d’antan. Une animation proposée et organisée par la ville de Pont-à-Mousson, dans le cadre du festival « Suivez les regards ».

Gratuit. Entrée libre.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00