Un sentiment de vie [Théâtre radiophonique] Administration Théâtre de la Tête Noire Saran, 22 février 2024, Saran.

Un sentiment de vie [Théâtre radiophonique] Jeudi 22 février 2024, 19h30 Administration Théâtre de la Tête Noire Tarif plein : 13 euros / Tarifs réduits : 10 et 8 euros

Comment éprouver le sentiment d’être en vie, le préserver, en garder la beauté ? C’est ce qu’interroge Claudine Galea dans un texte à la lisière des genres qui creuse la matière-même de l’écriture par une langue multiple : souvenirs, propos, fantasmes, ressouvenirs, citations, extraits…

L’écriture est ici dans la chair. Si elle parle nommément, clairement, de son histoire – son père, la guerre d’Algérie -, l’écrivaine est aussi devant nous habitée par la présence vivante de la littérature, sans distinction entre passé et présent (Büchner mais aussi Falk Richter, un « frère » d’écriture). Comme une communauté de personnages et d’êtres hanté.e.s qui nourrissent et portent la pensée, la dramaturgie, la langue, le possible d’une écriture. Aucune considération de soi à soi mais une transcendance vers des questions essentielles, existentielles.

❞ rencontre avec Laurence Courtois, France Culture, à l’issue de la session radiophonique

Ecriture Claudine Galea. Une commande de France Culture. Réalisation Laurence Courtois. Conseil littéraire Caroline Ouazana. Avec Marie-Sophie Ferdane, François Chattot et Johannes Hamm. Musique François Donato. Bruitages Sophie Bissantz. Prise de son, montage et mixage Eric Boisset et Etienne Colin. Assistanat à la réalisation Manon Dubus. Texte paru aux éditions Espaces 34 – collection Hors cadres.

Administration Théâtre de la Tête Noire 219 rue de la fontaine 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/spectacle/un-sentiment-de-vie/205 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T19:30:00+01:00 – 2024-02-22T20:50:00+01:00

2024-02-22T19:30:00+01:00 – 2024-02-22T20:50:00+01:00

Saran Théâtre de la Tête Noire

Mizrak-Flickr-CC