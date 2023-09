Atelier parent-enfant : Pingouin (Discours amoureux) Administration Théâtre de la Tête Noire Saran, 9 décembre 2023, Saran.

Atelier parent-enfant : Pingouin (Discours amoureux) Samedi 9 décembre, 10h00 Administration Théâtre de la Tête Noire Tarif enfant : 5€ / Gratuit pour les adultes (2 accompagnateur.rice.s maximum par enfant)

Il est indispensable de venir voir les spectacles pour participer aux ateliers.

Avec Patrice Douchet, metteur en scène, venez participer à un atelier de lecture et d’écriture autour de la pièce de Sarah Carré : Pingouin (Discours amoureux). Explorez ensemble le pouvoir des mots et de l’imagination sur la thématique de l’amour.

Administration Théâtre de la Tête Noire 219 rue de la fontaine 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-tete-noire.com/avec-vous/18/ateliers-parent-enfant »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238730200 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatre-tete-noire.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

Atelier parent-enfant

Droits réservés