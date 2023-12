ADM – FLEX FESTIVAL Le Son de la Terre Paris 05 Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 26 janvier 2024

de 19h00 à 02h00

.Tout public. payant Billetterie soirée ADM : 12 EUR

Événement musical réunissant différents artistes aux inspirations sonores du monde entier. Oubliez votre playlist, embarquez pour un tour du monde des nouvelles sonorités. Quatre musiciens des quatre coins du globe joueront la nouvelle vague des musiques traditionnelles de leurs pays. La péniche « Le Son de La Terre » n’aura jamais aussi bien porté son nom. Programme : 19h : LEONIE 20h : ARIEL TINTAR 22h : ESAÏE MENOU QUARTET 00h : DJ JP Stand promotion Disquaire Restauration & Cocktails du monde Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Paris 05 Contact : https://www.instagram.com/adm_festival/ https://www.instagram.com/adm_festival/ https://www.sondelaterre.fr/event/adm-festival/#billetterie

Lieu Le Son de la Terre Adresse 2 Port de Montebello Ville Paris 05

