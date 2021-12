ADJOINT.E CHEF.FE DE SERVICE PROPRETE URBAINE VOIRIE Monsieur le Maire, 17 décembre 2021, Les Lilas.

ADJOINT.E CHEF.FE DE SERVICE PROPRETE URBAINE VOIRIE

ADJOINT.E CHEF.FE DE SERVICE PROPRETE URBAINE VOIRIE —————————————————- **Catégorie C / filière technique** Placé(e) sous la responsabilité du/de Chef.fe du service propreté urbaine – voirie, vous aurez en charge les missions suivantes : **DEFINITION DU METIER :** En appui au ou à la chef.fe de service, conduit et contrôle conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail. Une opération. Planification des tâches des équipes et des agent.e.s et contrôle de la qualité des services faits. **ACTIVITES TECHNIQUES :** * Accompagner le ou la chef.fe de service dans l’encadrement des agent.e.s * Garantir la bonne réalisation des interventions * Planification des interventions **ACTIVITES SPECIFIQUES :** * Réaliser les opérations de nettoyage (y compris opérations d’enlèvement des tags et affichage sauvage), lavage mécanique, balayage nécessaires pour maintenir le bon état de propreté de la voirie communale y compris abords et trottoirs * Conduite de la laveuse ou la balayeuse aspiratrice, du véhicule benne plateau, du tractopelle * Utilisation de l’hydro gommeuse et du nettoyeur à haute pression * Remise en peinture du mobilier urbain * Travaux de voirie, de maçonnerie et de la signalisation verticale et horizontale sur voie publique * Désherbage des trottoirs * Nettoyage et désherbage des entourages d’arbre * Déneigement en période hivernale * Participation aux interventions de nettoyage des feuilles à l’automne * Petites interventions sur le réseau d’assainissement accessible sur le domaine privé de la commune et les parcs **SAVOIR-FAIRE (COMPETENCES) :** * Planifier et contrôler la réalisation des travaux * Formuler et proposer des solutions techniques * Suivre et contrôler l’activité des agent.e.s * Coordonner les équipes, expliquer les consignes et donner des ordres en situation opérationnelle * Prioriser et hiérarchiser les interventions **SAVOIRS (CONNAISSANCES) :** * Outils de programmation des travaux * Méthode et technique de coordination de chantier * Technique de contrôle de l’exécution des travaux * Normes et techniques liées au champ professionnel * Techniques de management opérationnel * Technique de pilotage et d’animation d’équipe * Maitrise des règles d’hygiène et de sécurité * Notions d’organisation et de planification des tâches * Gestion des outils informatiques et du logiciel dédié * Maîtrise de l’utilisation des engins de voirie : engins multidirectionnel, hydrostatiques, aspire-feuille, hydro gommeuse (centrale haute pression), nettoyeur haute pression * Caces catégorie 4 chargeuse sur pneus > 4.5T * Connaissance des règles de sécurité **SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :** * Sens de l’analyse * Sens des relations humaines * Sens de la pédagogie * Sens de l’organisation * Réactivité **CONDITIONS D’EXERCICE :** Poste à temps plein sur 35h00 hebdomadaires **REGIME INDEMNITAIRE :** GROUPE 6 + 1 sujétion (travail en extérieur) + 15 points de NBI d’encadrement équipe technique (si titulaire) Merci d’adresser, au plus tard le 24 décembre 2021, lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, direction des ressources humaines. Mairie des Lilas, 96 rue de Paris, 93260 LES LILAS.

