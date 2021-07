ADJARAMA ! Maison Folie Hospice d’Havré, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Tourcoing.

ADJARAMA !

Maison Folie Hospice d’Havré, le vendredi 23 juillet à 15:30

Maison Folie Hospice d’Havré – Salle de spectacles Vendredi 23 juillet Séance à 15h30 Gratuit Contes d’Afrique par SwaN Blachère (conte) et Jonathan Bois (accordéon) Spectacle musical, conte et chant Tout public partir de 6 ans Durée 55 minutes Bien-sûr, il y a les hyènes, les baobabs, les étoffes enchantées, les animaux qui parlent, la soif de justice, et le mil qui pousse par dessus tout ça. Il y a de la musique, des voix, des mots…qui ne sont pas ceux des griots… mais qui tissent un fil de cœur : une évidence tranquille, entre ici et là-bas. SwaN et Jonathan se promènent dans ces histoires traditionnelles d’Afrique noire, entre malice et sagesse, et en profitent pour revisiter le sens d’un mot souvent oublié : Adjarama ! Merci !

Gratuit

Festival Tréto à Tourcoing Plage

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



