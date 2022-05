“Adi’Jazz” – Festival Off – Souillac en Jazz

2022-07-21 – 2022-07-23 Formé dans les Hautes-Pyrénées en juin 2021 Adi’Jazz joue un jazz traditionnel entraînant, décliné en Gascon. les musiciens ont envie de partager les valeurs du Sud-Ouest: amitié, allégresse, un bon repas, le verbe haut et la belle musique. Les compositions sont d’Armstrong, Ellington, Django et autres. Les paroles en Gascon des chansons sont écrites ou traduites par Jean-Claude Ulian. Swing, impro et bonne humeur sont toujours au rendez-vous.

