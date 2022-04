Adieu ! – Yann Lheureux et Patrice de Benedetti Marseille 15e Arrondissement, 10 juin 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Comment tout a commencé ? Comment approfondir une collaboration entre deux chorégraphes interprètes. Facile, en s’offrant un détour dans leurs trajectoires. Attention, cette urgence dans les trajectoires de Yann Lheureux et Patrice de Bénédetti ce n’est pas simplement parler de l’enterrement de leurs pères respectifs autour d’un verre de vin. Enfin si mais pas que, cela donne surtout l’envie d’en faire un spectacle, un duo, un objet singulier.



Une récréation ? oui mais alors au sens strict et écolier du terme : on sort ses billes, son quatre-heures, on partage et on profite pleinement des dix minutes réglementaires. Il y a de fortes chances que l’on explose ainsi le cadre de la récré, et les 10 minutes vont largement être dépassées. Les deux artistes ont depuis bien plus que des billes et du chocolat à partager.



Yann et Patrice ont des choses à dire et plus d’un tour dans leurs sacs. Là, devant le cercueil de leurs pères, ils vont se servir de tous les éléments qui constellent leurs univers respectifs : danse, musique, texte, théâtre, scénographie, objets, etc

Duo pour une mise en terre.

