Adieu sera bien mieux Théâtre de l’Uchronie, 20 octobre 2021, Lyon.

Adieu sera bien mieux

du mercredi 20 octobre au samedi 30 octobre à Théâtre de l’Uchronie

Noël est ici depuis longtemps. Grâce à lui, les souvenirs ont repris vie dans la petite bourgade perdue en dehors du monde. Grâce à lui, Fanny, Vera et José, Vincent et les autres profitent de la vie, ils existent, comme ceux « d’après la gare de triage », « les autres de l’autre monde ». Oui mais voilà, Noël rêve en secret de voyages, d’envol, d’hyperoles et de galactozefs… un autre bonheur, jamais bien loin, comme ici d’ailleurs… Impossible de choisir quand on est amoureux du soleil. Avec : Véronique Balmon Charlotte Daragon Marine Demichel Denis Forgeat Nicolas Guépin Louis Joutard Barbara Loison Habillage – Marion Raulic Maquillage et coiffure – Mary David Régis – Florian Cabaret Illustration – Beto Accosta Administration et diffusion – Marina Dubroca Assistanat et mise en scène – Tiffany Deschamps Texte et mise en scène – Manuel Liminiana

Plein tarif – 15 euros Tarif réduit – 10 euros (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, uniquement sur présentation d’un justificatif)

Noël rêve en secret de voyages, d’envol, d’hyperoles et de galactozefs…

Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-20T20:30:00 2021-10-20T22:30:00;2021-10-21T20:30:00 2021-10-21T22:30:00;2021-10-22T20:30:00 2021-10-22T22:30:00;2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T22:30:00;2021-10-26T20:30:00 2021-10-26T22:30:00;2021-10-27T20:30:00 2021-10-27T22:30:00;2021-10-28T20:30:00 2021-10-28T22:30:00;2021-10-29T20:30:00 2021-10-29T22:30:00;2021-10-30T20:30:00 2021-10-30T22:30:00