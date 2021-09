Chamalières Musée de la Résistance Chamalières, Puy-de-Dôme Adieu petite femme chérie Musée de la Résistance Chamalières Catégories d’évènement: Chamalières

Le Musée de la Résistance vous invite à une lecture théâtralisée relatant les derniers échanges entre François et Jacqueline. A l’aube de leur histoire d’amour, ce jeune Résistant fera le sacrifice suprême pour son pays. Création et interprétation par le Collectif Romy en extérieur devant le musée de la Résistance.

Lecture théâtralisée des dernières correspondances entre le Résistant François Marzolf et sa femme Jacqueline avant son exécution. Musée de la Résistance 7 place Beaulieu 63400 CHAMALIERES Chamalières Puy-de-Dôme

