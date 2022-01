Adieu Paris Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Cinéma d’Erquy, le vendredi 18 février à 20:30

Duree : 1h 36min Réalisateur : Edouard Baer Interprètes : Pierre Arditi, Jackie Berroyer, Gérard Daguerre, François Damiens, Gérard Depardieu Synopsis : Un vieux bistro parisien au charme éternel. Huit messieurs à table, huit grandes figures. Ils étaient les « rois de Paris »… Des trésors nationaux, des chefs-d’œuvre en péril. Un rituel bien rodé… Un sens de l’humour et de l’autodérision intacts. De la tendresse et de la cruauté. Huit vieux amis qui se détestent et qui s’aiment. Et soudain un intrus.. comédie française Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:00:00

