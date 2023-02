Adieu Monsieur Haffmann – Théâtre Comédie Odéon, Lyon THEATRE COMEDIE ODEON LYON Catégories d’Évènement: 69002

Adieu Monsieur Haffmann – Théâtre Comédie Odéon, Lyon THEATRE COMEDIE ODEON, 7 février 2023, LYON. Adieu Monsieur Haffmann – Théâtre Comédie Odéon, Lyon THEATRE COMEDIE ODEON. Un spectacle à la date du 2023-02-07 au 2023-03-31 19:00. Tarif : 35.0 à 35.0 euros. SAS Théâtre de l’Odéon (2/PLATESV-D-2020-006323) présente : ce spectacle. Genre : Comédie dramatique Durée : 1h30 Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre Distribution lyonnaise : Philippe Awat, Aurélie Camus, Bruno Fontaine, Yohan Genin, Amandine Longeac Décors : Caroline Mexme Lumières : Aurélien Amsellem Costumes : Virginie H Musique et assistant à la mise en scène : Hervé Haine Collaboration artistique : Laurence Pollet-Villard 4 Molières 2018 Meilleur spectacle du Théâtre Privé Meilleur comédien dans un second rôle – Franck DESMEDT Révélation féminine – Julie CAVANNA Meilleur auteur francophone vivant – Jean-Philippe DAGUERRE Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa boutique : « J’aimerais que vous viviez ici avec votre épouse pendant les mois qui vont suivre en attendant que la situation redevienne normale… la bijouterie Haffmann et Fils deviendrait la bijouterie Vigneau. » Sachant que Pierre doit également prendre le risque d’héberger clandestinement son “ancien” patron dans les murs de la boutique, il finit par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien : « Isabelle et moi voulons à tout prix avoir un enfant. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous avons fait des examens… je suis stérile, Monsieur Haffmann… J’aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec ma femme le temps qu’elle tombe enceinte… » N° téléphone accès PMR : 04 78 82 86 30. ADIEU MONSIEUR HAFFMANN EUR35.0 35.0 euros Votre billet est ici THEATRE COMEDIE ODEON LYON 6 RUE GROLEE 69002 SAS Théâtre de l’Odéon (2/PLATESV-D-2020-006323) présente : ce spectacle. Genre : Comédie dramatique

