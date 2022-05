ADIEU MONSIEUR HAFFMANN – ATELIER THÉÂTRE ACTUEL – Théâtre

2022-10-15 20:30:00 – 2022-10-15 Paris. Mai 1942. Le port de l’étoile jaune est décrété pour les Juifs.

Au bord de la faillite, Joseph Haffmann propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie en attendant que la situation s’améliore. Pierre accepte… à condition que Joseph offre à sa femme ce qu’il ne parvient pas à lui offrir…un enfant. 4 Molières 2018.

Au bord de la faillite, Joseph Haffmann propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie en attendant que la situation s’améliore. Pierre accepte… à condition que Joseph offre à sa femme ce qu’il ne parvient pas à lui offrir…un enfant. 4 Molières 2018.

