Adieu Moniseur Haffamn 4 Prix Molière THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Adieu Moniseur Haffamn 4 Prix Molière THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 27 mai 2023, AIX EN PROVENCE. Adieu Moniseur Haffamn 4 Prix Molière THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 18:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros. Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé, Pierre Vigneau, de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque d’héberger clandestinement son « ancien » patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle condition ? Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhone Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son employé, Pierre Vigneau, de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra-t-il le risque d’héberger clandestinement son « ancien » patron dans les murs de la boutique ? Et si oui, à quelle condition ? .27.2 EUR27.2. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX Adresse 8 Avenue de la Violette Ville AIX EN PROVENCE Tarif 27.2-27.2 lieuville THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhone

THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Adieu Moniseur Haffamn 4 Prix Molière THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX 2023-05-27 was last modified: by Adieu Moniseur Haffamn 4 Prix Molière THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX 27 mai 2023 THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhone