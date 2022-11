Adieu, Modestine! Théâtre le Funambule Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Adieu, Modestine! Théâtre le Funambule, 6 décembre 2022, Paris. Le mardi 27 décembre 2022

de 21h00 à 22h15

Le mardi 20 décembre 2022

de 19h00 à 20h15

Le mardi 13 décembre 2022

de 21h00 à 22h15

Le mardi 06 décembre 2022

de 21h00 à 22h15

. payant Plein tarif : 30€ Tarif jeune moins de 26 ans : 10€ Tarif réduit sur le site du théâtre

Découvrez le périple de Stevenson et de son ânesse Modestine dans les Cévennes ! Une comédie familiale aux dialogues savoureux, pleins d’humour et de finesse. Adieu, Modestine ! est une création issue du roman de Stevenson Voyage avec un âne dans les Cévennes. Cette comédie présente au public la galerie de personnages pittoresques rencontrés par Stevenson tout au long de son voyage. Nous suivons les aventures de cet ânier débutant, amateur de marche à pied, et rêveur invétéré. Le spectacle nous plonge dans la France du XIXème siècle, à travers des dialogues savoureux ; quant au récit de Stevenson, plein d’humour et de finesse, il dessine la magnificence des Cévennes, la beauté d’une nature sauvage et préservée, et nous invite à la contemplation. Ce spectacle fait parti de la programmation du festival Nouvel Acte

Le Festival Nouvel Acte est né de la volonté du Théâtre le Funambule Montmartre d’apporter son soutien aux jeunes compagnies et d’encourager la création des artistes émergents. D’octobre à mars chaque compagnie jouera sa pièce quatre mardis consécutifs. À l’issue, un spectacle intégrera la programmation pour 60 représentations. C’est notre monde d’après… Théâtre le Funambule 53 rue des saules 75001 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/305/adieu-modestine?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/305/adieu-modestine?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

adieu modestine

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre le Funambule Adresse 53 rue des saules Ville Paris lieuville Théâtre le Funambule Paris Departement Paris

Théâtre le Funambule Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Adieu, Modestine! Théâtre le Funambule 2022-12-06 was last modified: by Adieu, Modestine! Théâtre le Funambule Théâtre le Funambule 6 décembre 2022 Paris Théâtre le Funambule Paris

Paris Paris