Adieu modestine! Chagny, 22 avril 2022, Chagny.

Adieu modestine! Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22 22:00:00 Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat

Chagny Saône-et-Loire

0 EUR Pièce de la compagnie Les Charlatans ; adaptation du roman « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de R.L Stevenson

Septembre 1878, Robert-Louis Steven, son auteur, vagabond parcourt les Cévennes à pied pour tenter de trouver un remède à la tristesse qui l’envahit après le départ de la femme de sa vie, Fanny Osbourne : une américaine mariée, de 10 ans son aînée, rencontrée à Paris. Seul, accompagné de sa thérapeute de fortune, l’ânesse Modestine, bourrique lente et têtue, à la sagesse rustique, l’écrivain écossais se met en marche. Son récit, plein d’humour et de finesse, dessine la magnificence des Cévennes et nous invite à la contemplation.

Cette comédie présente au public la galerie de personnages pittoresques rencontrés par Stevenson tout au long de son voyage. Le spectacle nous plonge dans la France du XIXème siècle, à travers des dialogues savoureux.

chagny@beaune-tourisme.fr +33 3 85 87 25 95

Pièce de la compagnie Les Charlatans ; adaptation du roman « Voyage avec un âne dans les Cévennes » de R.L Stevenson

Septembre 1878, Robert-Louis Steven, son auteur, vagabond parcourt les Cévennes à pied pour tenter de trouver un remède à la tristesse qui l’envahit après le départ de la femme de sa vie, Fanny Osbourne : une américaine mariée, de 10 ans son aînée, rencontrée à Paris. Seul, accompagné de sa thérapeute de fortune, l’ânesse Modestine, bourrique lente et têtue, à la sagesse rustique, l’écrivain écossais se met en marche. Son récit, plein d’humour et de finesse, dessine la magnificence des Cévennes et nous invite à la contemplation.

Cette comédie présente au public la galerie de personnages pittoresques rencontrés par Stevenson tout au long de son voyage. Le spectacle nous plonge dans la France du XIXème siècle, à travers des dialogues savoureux.

Théâtre des Copiaus Rue Louis Gourat Chagny

dernière mise à jour : 2022-03-02 par