Pavillon République, le mardi 15 mars à 19:30

**Présentation :** Ancien joueur de football professionnel au sein du Toulouse Football Club, Ouissem Belgacem, a également joué pour l’équipe nationale Tunisienne. Largement reconnu pour son travail en faveur de la responsabilité sociale et le combat contre les discriminations, Ouissem Belgacem a publié en 2021 un récit autobiographique « Adieu ma honte », aux éditions Fayard. Le livre a été nominé pour le prix « Livres et Droits Humains 2021 ». Retour sur ce récit poignant d’un enfant des cités promis à une carrière de footballeur professionnel au plus haut niveau, avant que son homosexualité, contraire à sa religion et à son sport, refoulée avec souffrance et ardeur, n’en précipite la chute.

GRATUITE sur inscription

2022-03-15T19:30:00 2022-03-15T21:30:00

