Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne Adieu M. Haffmann L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Adieu M. Haffmann L’Aria, 13 décembre 2021, Cornebarrieu. Adieu M. Haffmann

du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre à L’Aria

Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour les Juifs est décrété. Joseph Haffmann propose à son employé Pierre Vigneau de lui confier sa bijouterie, s’il accepte de le cacher en attendant que la situation s’améliore. Pierre prendra- t-il le risque d’héberger clandestinement son ancien patron ? Pièce maîtresse d’un ensemble construit de manière brillante, le dîner final tient sur le fil de la tension et du danger tandis que les invités soufflent le chaud et le froid. Écrite et mise en scène par Jean- Philippe Daguerre, cette remarquable production a récolté pas moins de 4 Molières en 2018. **La garderie de l’Aria** Ce projet, nous l’avions en tête depuis l’ouverture de l’Aria mais il nous a fallu un peu de temps pour le concrétiser. L’Aria innove pour sa 2ème saison en proposant un service de garderie à destination des enfants de nos spectateurs à partir de 6 ans. Parce qu’ils ont eux aussi le droit de sortir faire la fête quand vous allez au théâtre, parce que vous ne pouvez pas toujours les faire garder, emmenez vos enfants avec vous à l’Aria. Nos animateurs diplômés, déjà en poste sur les structures municipales, s’occuperont d’eux pendant la durée du spectacle, l’espace enfants de la médiathèque sera leur « terrain de jeu ». Ce service sera ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu, en partenariat avec Odyssud

Tarif plein 28 € | Tarif réduit 24 € | Tarif groupe 22 € | Tarif jeune 16 €

Théâtre L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-13T20:30:00 2021-12-13T22:00:00;2021-12-14T20:30:00 2021-12-14T22:00:00;2021-12-15T20:30:00 2021-12-15T22:00:00;2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T22:00:00;2021-12-17T20:30:00 2021-12-17T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu L'Aria Adresse Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville L'Aria Cornebarrieu