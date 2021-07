Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy ADIEU LES CONS – notre coup de coeur Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

ADIEU LES CONS – notre coup de coeur Cinéma d’Erquy, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Erquy. ADIEU LES CONS – notre coup de coeur

Cinéma d’Erquy, le jeudi 15 juillet à 20:30

Genre : comédie françase Duree : 1h 27min Réalisateur : Albert Dupontel Interprètes : Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Jackie Berroyer, Philippe Uchan **Synopsis** : Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancet dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. Adieu les cons – Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T20:30:00 2021-07-15T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy