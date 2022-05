Adieu les cons – Cinéma dans la prairie

2022-07-12 22:00:00 – 2022-07-12 00:00:00 Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Séance gratuite de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas. Le film débute à la tombée de la nuit !

