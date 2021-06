Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau Adieu, je reste ! Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Bonne ou mauvaise, c’est en tous cas le point de départ d’une comédie désopilante qui met en scène deux tornades du rire : Isabelle Mergault et Chantal Ladesou !Gigi (Isabelle Mergault) est engagée par son amant pour tuer sa femme Barbara (Chantal Ladesou). Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se prend d’amitié pour cette femme en détresse qu’elle n’ose plus assassiner. Ensemble, les deux femmes découvriront bien des choses sur l’homme dont elles croyaient toutes les deux êtres aimées…

Tarifs: de 16€ à 45€

Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce vraiment une bonne idée ? Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T20:00:00 2021-10-08T22:00:00

