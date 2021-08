Adieu, je reste ! Grand Théâtre des Cordeliers, 29 octobre 2021, Albi.

Adieu, je reste !

Grand Théâtre des Cordeliers, le vendredi 29 octobre à 20:30

Gigi (Isabelle Mergault) est engagée par son amant pour tuer sa femme Barbara (Chantal Ladesou). Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se prend d’amitié pour cette femme en détresse qu’elle n’ose plus assassiner. Ensemble, les deux femmes découvriront bien des choses sur l’homme dont elles croyaient toutes les deux être aimées…Les spectateurs en parlent…Bonheur « Dynamique, bien écrite, bonne mise en scène, décor vraiment sympa, bien menée par l’ensemble des acteurs, on s’amuse énormément (et eux aussi). On rit beaucoup, et franchement, je ne pouvais pas rêver mieux pour la reprise des théâtres ! »moon344 • billetreducFou rire assuré « Pièce très drôle dans laquelle les artistes semblent prendre autant de plaisir à jouer que nous d’assister à ces retournements de situations loufoques. Si le duo principal est irrésistiblement drôle et complice il n’en n’est pas moins du reste des personnages qui sont tout aussi agréables et plein de talent. Un vrai plaisir et des fous rires assurés, à voir.

Une comédie désopilante qui met en scène deux tornades du rire : Isabelle Mergault et Chantal Ladesou !

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



