Adieu Bert **Tout public à partir de 11 ans** – Durée : 1h15 _Un champ de bataille, devenu lieu de souvenir, et des galeries de mine désaffectées dans lesquelles errent des fantômes. Ces lieux de mémoire sont entretenus par un couple de vieux gardiens, Rose et Gueule cassée, soldat rescapé des combats qui cache des blessures sous un casque de mobylette. Ici le temps s’est arrêté, à peine troublé par ces disparus dont les corps remontent du passé, laissant apparaître à fleur de terre une blague à tabac, une veste ensanglantée ou un mouchoir en dentelle… Un mouchoir… Voilà qui ramène Rose cinquante ans en arrière, au moment où le soldat Gus est fusillé sur ordre de l’état-major pour avoir reculé devant l’ennemi._ S’il nous semble essentiel de partager le destin de ces hommes et de ces femmes C’est parce que ces personnages qui combattent sans violence résonnent en nous. Parce qu’il émane du texte de Luc Tartar une profonde humanité. Et parce qu’aujourd’hui autant qu’hier, le monde a besoin de résilience.] **Sur le plateau, un va-et-vient s’opère entre histoire intime et évènements de la Grande Guerre…** **Un dialogue s’instaure entre ombres, marionnettes et son immersif…** **Un spectacle onirique pour une pièce-puzzle engagée et poétique.** Auteur : Luc Tartar (ed. Lansman) Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch Interprètes : Cécile Givernet, Valentin Johner, Vincent Munsch Voix : Manuel Durand, Guillaume Lepape Marionnettes : Laurent Abécassis Collaboration visuelle : Laurent Abécassis, Florent Cordier et Sofie Olleval Scénographie et univers sonore : Vincent Munsch Regard extérieur : Pascal Contival Création lumière : Melchior Delaunay Production : Cie Espace Blanc Soutiens : Arcadi Ile-de-France – Adami – Espace périphérique/ Paris Villette – Spedidam – Théâtre aux Mains nues Lieu de compagnonnage marionnettes – CYAM Centre Yvelinois des Arts de la Marionnettes –Daru-Thempô/ Le Manipularium Pôle des Arts de la Marionnettes en Essonne-Théâtre Halle Roublot [Plus d’infos](https://www.theatre-halle-roublot.fr/spectacles/adieu-bert)

Cie Espace Blanc – Mise en scène : Cécile Givernet et Vincent Munsch

Théâtre Halle Roublot 95 Rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Rigollots, Roublot, Carrières Val-de-Marne



2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T11:15:00;2022-05-16T14:30:00 2022-05-16T15:45:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T11:15:00;2022-05-17T14:30:00 2022-05-17T15:45:00;2022-05-17T19:30:00 2022-05-17T20:45:00