KSW 93 Adidas Aréna – Paris Le KSW débarque en France ! Leur premier évènement aura lieu à Paris! C’est le 6 Avril 2024 que la célèbre organisation KSW fera le premier évènement de son histoire en France. Et c’est à l’Adidas Aréna de Paris que le KSW 93 aura lieu ! Lors de cette grande première de l’organisation polonaise sur le sol français, le public pourra assister à la performance du phénoménal double champion Featherweight et Lightweight Salahdine Parnasse (18-1, 3 KO, 7 soumissions) ainsi que de nombreux autres combattants du top. Salahdine Parnasse est un véritable phénomène dans le monde du MMA et l’une des étoiles montantes les plus fulgurantes du KSW. Le spectaculaire français compte 19 combats à son palmarès, dont 18 victoires. Au KSW, il s’est rapidement frayé un chemin vers les titres de champion des divisions poids plume et poids léger, et tentera d’obtenir sa troisième ceinture le 16 Décembre, cette fois ci dans la division Welterweight. Le combattant de 26 ans domine le monde des arts martiaux et ce n’est pas pour rien qu’il est connu sous le surnom du Kylian Mbappé du MMA français . Parnasse se bat dans la cage depuis 2017, et est actuellement sur une série de cinq victoires consécutives.

Tarif : 45.00 – 570.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 19:00

Adidas Arena – Paris BOULEVARD NEY 75018 Paris