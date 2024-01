YONEX ITX FRANCE DE BADMINTON Adidas Arena – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris YONEX ITX FRANCE DE BADMINTON Adidas Arena – Paris Paris, 8 mars 2024, Paris. YONEX ITX FRANCE DE BADMINTON Adidas Aréna – Paris Limité à 9 places par commande Les Yonex Internationaux de France de Badminton débarquent à l’adidas arena ! L’un des 10 plus importants tournoi du circuit mondial de Badminton installera leurs terrains du 05 au 10 mars 2024.MARDI 5 MARSTOUR: 1/16È DE FINALEOUVERTURE DES PORTES: 9:30_HORAIRES: 10:00 – 19:00MERCREDI 6 MARSTOUR: 1/16È DE FINALEOUVERTURE DES PORTES: 9:30_HORAIRES: 10:00 – 19:00JEUDI 7 MARSTOUR: 1/8È DE FINALEOUVERTURE DES PORTES: 11:00_HORAIRES: 12:00 – 22:30VENDREDI 8 MARSTOUR: 1/4 DE FINALE (SESSION 1)OUVERTURE DES PORTES: 9:00HORAIRES: 10:00 – 15:00_TOUR:1/4 DE FINALE (SESSION 2)OUVERTURE DES PORTES: 16:00HORAIRES: 17:00 – 22:30SAMEDI 9 MARSTOUR: DEMI-FINALES (SESSION 1)OUVERTURE DES PORTES: 9:00HORAIRES: 10:00 – 15:00_TOUR: DEMI-FINALES (SESSION 2)OUVERTURE DES PORTES: 16:00HORAIRES: 17:00 – 22:30DIMANCHE 10 MARSTOUR: FINALESOUVERTURE DES PORTES: 10:30_HORAIRES: 11:30 – 17:30

Tarif : 15.00 – 45.00 euros.

