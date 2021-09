Adidas 10k Paris Place de la Concorde, 26 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 8h à 13h

payant

Après le succès de l’Harmonie Mutuelle Semi de Paris, le cœur de Paris s’apprête à vibrer de nouveau au son des pas des runners avec l’adidas 10K Paris. Cette course communautaire et fédératrice revient le 26 septembre prochain pour sa troisième édition.

De la ligne de départ, place de la Concorde, jusqu’à l’arrivée, aux Invalides, les coureurs représentant 14 quartiers parisiens s’élanceront sur le bitume de la ville lumière.

LA FIERTÉ DE REPRÉSENTER SON QUARTIER

L’adidas 10K Paris n’est pas une course comme les autres puisqu’elle pousse les runners à se surpasser, pour eux mais surtout pour le collectif. Discipline individuelle par essence, la course à pied n’est pas moins un sport de partage et de communion ou clubs, crews ou groupes se rassemblent pour se motiver, s’entraîner ou s’entraider. Chaque coureur soutient ainsi les couleurs du quartier qu’il souhaite défendre. Peu importe qu’il en soit originaire ou que ce soit celui de son cœur.

14 quartiers sont à l’honneur : Auteuil, les Champs-Élysées, les Batignolles, Pigalle, La Villette, République, Picpus, Italie, Denfert, Bir-Hakeim, Odéon, Bastille, Sentier ou le Grand Paris. En deux éditions, « Sentier » est toujours sorti vainqueur de ce véritable défi urbain. Quel quartier sera la plus rapide cette année ?

UN PARCOURS DE RÊVE AU CŒUR DE LA CAPITALE

Le parcours fait, quant à lui, une fois encore honneur à la capitale avec la traversée des monuments les plus emblématiques de Paris. Les coureurs s’élanceront sur la place de la Concorde, avant de passer devant l’église de la Madeleine, l’Opéra Garnier, le Louvre, le Grand Palais et la Tour Eiffel et franchiront la ligne à proximité de l’hôtel des Invalides. Nul doute que les participants en prendront plein la vue !

INSCRIVEZ VOUS ICI

Pass sanitaire obligatoire pour participer à la course.

Événements -> Événement sportif

Place de la Concorde Place de la Concorde Paris 75008

1, 8, 12 : Concorde (163m) 12 : Assemblée Nationale (488m)



Contact :ASO https://www.timeto.com/sports/running/adidas-10k-paris

Événements -> Événement sportif

Date complète :

2021-09-26T08:00:00+02:00_2021-09-26T13:00:00+02:00

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris