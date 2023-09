Visite de l’atelier Recycl’jouets ADF Recycl’jouets Guise Catégories d’Évènement: Aisne

Guise Visite de l’atelier Recycl’jouets ADF Recycl’jouets Guise, 20 octobre 2023, Guise. Visite de l’atelier Recycl’jouets Vendredi 20 octobre, 14h00, 15h30 ADF Recycl’jouets Recycl’jouets ouvre les portes de son atelier pour vous faire découvrir une activité unique d’économie circulaire.

Recycl’jouets est un chantier d’insertion dont l’activité est la revalorisation écologiquement responsable de jouets dans un objectif de réduction des déchets et de préservation de l’environnement.

La visite dure 45 minutes.

Entrée gratuite sur réservation uniquement !

Merci de préciser votre créneau d’inscription (14h ou 15h30) ainsi que le nombre de personnes inscrites Les groupes scolaires et professionnels de l’enfance et de la petite-enfance sont les bienvenus ! (places limitées à 10 prs) ADF Recycl’jouets 61 rue Chantraine 02120 Guise Guise 02120 Aisne [{« type »: « email », « value »: « recycljouets@adf-aisne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T14:45:00+02:00

