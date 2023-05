Visite guidée d’Adervielle et de Pouchergues ADERVIELLE-POUCHERGUES, 6 août 2023, Adervielle-Pouchergues.

Adervielle-Pouchergues,Hautes-Pyrénées

Ces deux villages regroupés en une seule commune depuis 1987, ont été exploités aux XVIIIe et XIXe siècles pour leur carrière d’ardoise, ces ardoises que l’on retrouve sur les toitures des maisons à l’architecture traditionnelles. La visite vous fera découvrir leurs églises de deux époques différentes, principalement XIIe et XVIIe siècles..

2023-08-06 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-06 16:30:00. EUR.

ADERVIELLE-POUCHERGUES Devant la mairie d’Adervielle

Adervielle-Pouchergues 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie



These two villages, which have been grouped together into a single commune since 1987, were exploited in the 18th and 19th centuries for their slate quarry, the slate that can be found on the roofs of houses with traditional architecture. The visit will make you discover their churches of two different periods, mainly XIIth and XVIIth centuries.

Estos dos pueblos, agrupados en un solo municipio desde 1987, fueron explotados en los siglos XVIII y XIX por su cantera de pizarra, la pizarra que se encuentra en los tejados de las casas tradicionales. La visita le mostrará sus iglesias de dos épocas diferentes, principalmente de los siglos XII y XVII.

Diese beiden Dörfer, die seit 1987 zu einer einzigen Gemeinde zusammengefasst sind, wurden im 18. und 19. Jahrhundert für ihre Schiefergruben ausgebeutet, die man auf den Dächern der Häuser mit traditioneller Architektur wiederfindet. Der Rundgang führt Sie zu ihren Kirchen aus zwei verschiedenen Epochen, hauptsächlich aus dem 12. und 17.

