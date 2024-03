Adéquat Challenge Tour Palais Des Sports Bordeaux, mardi 12 mars 2024.

Adéquat Challenge Tour L’événement de recrutement pour les jeunes et les entreprises sous le signe du sport ! Mardi 12 mars, 13h00 Palais Des Sports Entrée libre sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T13:00:00+01:00 – 2024-03-12T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T13:00:00+01:00 – 2024-03-12T19:00:00+01:00

L’événement de recrutement

Et si une rencontre sportive pouvait faire naître des opportunités professionnelles ? C’est l’idée de l’Adéquat Challenge Tour, un tour de France du recrutement unique en son genre, organisé par Adéquat Intérim & Recrutement et parrainé par Tony Parker.

L’Adéquat Challenge Tour, Bordeaux 2024

Le 12 mars prochain, plusieurs entreprises régionales dont Airbus, Atlantic, Mondial Relay, Mc Donalds, Kisio, Satys, Trigo, Axa, DHL, ID Logistics, etc. ont déjà répondu présentes pour rencontrer les jeunes Bordelais lors de diverses épreuves sportives et ateliers.

Décrocher le poste de rêve

L’objectif ? Permettre à ces jeunes de décrocher un CDI, un CDD, une alternance, un job d’été ou une mission d’intérim en 24h et sans CV, en faisant briller leur personnalité sur le terrain ! Et faire découvrir aux recruteurs un nouveau mode de recrutement, ludique, innovant et inclusif, imaginé autour du sport et de ses valeurs : entraide, dépassement de soi et goût du challenge.

Infos pratiques

Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, l’événement est accessible à tous, peu importe l’expérience ou le diplôme. Comme à chaque date, une personnalité surprise sera l’invité d’honneur de cette édition régionale !

Briser les codes du recrutement

Une centaine de jeunes de la région bordelaise sont attendus le 12 mars prochain au Palais des Sports de Bordeaux autour d’un programme loin du recrutement traditionnel :

« Le Pitch des entreprises » : les recruteurs ont deux minutes pour se présenter d’une façon originale

Activités sportives entre candidats et recruteurs

Ateliers interactifs sur le monde de l’emploi et les personnalités

Coaching sur-mesure pour les candidats animés par des coachs Adéquat

« Le Before Work » : 1h d’échange pour permettre aux entreprises de trouver leur pépite et aux candidats de décrocher leur futur emploi !

« L’After Work » : après l’effort le réconfort : une remise du Trophée du meilleur pitch entreprise et de la meilleure équipe, un cocktail offert par Adéquat, des animations…

Palais Des Sports 34 Place de la Ferme Richemont, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.adequatchallenge.com/bordeaux/ »}]

sport adéquat