Prêt pour les vacances Survilliers 17 – 23 juillet ADEPPA tarifs selon grille tarifaire (QF)

une aventure ludique au coeur de la nature.

Une expérience unique à vivre au coeur des 80 animaux de la ferme pédagogique

Une expérience au contact de la pratique du jardinage, de l’équitation, d’activités sportives novatrices (kin ball, vélo trail)

visite culturelle sur METZ

ADEPPA avenue Charlemagne 57640 VIGY Vigy 57640 Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:30:00+02:00 – 2023-07-17T17:30:00+02:00

2023-07-23T08:30:00+02:00 – 2023-07-23T17:30:00+02:00

nature équitation