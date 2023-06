Bien dans mon assiette, ma santé d’abord! ADEPAC HAJANGUA DEMBENI Hajangoua, 1 août 2023, Hajangoua.

Colo apprenante sur l’alimentation et la santé

Le projet consiste à organiser un séjour de vacances de 11 jours et de 10 nuitées à Hajangoua du 1er août au 12 août 2023. Les thématiques dominantes pédagogiques se portent sur :

– L’alimentation et la santé ;

– Les activités physiques et sportives notamment le sport de nature ;

– Les arts de la scène ;

Les thématiques vont permettre d’aborder la notion de l’alimentation variée et équilibrée et des bienfaits des activités physiques et sportives. Tout au long du séjour, le public bénéficiaire va pouvoir participer à différentes animations éducatives et ludiques sur les sujets susmentionnés.

Les jeunes et ou enfants auront l’opportunité d’apprendre les différents groupes d’aliments (fruits, légumes, légumineuses..), les nutriments essentiels, et les principes d’une alimentation saine. Des activités pratiques, comme des ateliers « mon assiette équilibrée », des activités physiques et théâtrales seront aux programmes.

Parallèlement, le séjour mettra également l’accent sur les arts de la scène. Les jeunes auront la possibilité d’explorer différentes formes d’expression artistique, tel que le théâtre. Ce sera une autre façon de les sensibiliser sur les problèmes liés à l’alimentation et à la santé. Ainsi pour cela des ateliers d’écritures sont prévus pour la préparation de la pièce de théâtre. La présentation regroupe des petites scènes inspirées des faits réels et qui mettront le public en situation et leur permettra de passer des messages d’information et de sensibilisation au grand public.

Les activités proposées sont conçues de façon à renforcer les compétences scolaires relatives au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Par ailleurs ce séjour se veut inclusif, un espace éducatif et d’échange pour les jeunes afin qu’il soit acteur du projet. En effet, nos Accueils Collectifs des Mineurs ALH et ou ALSH reposent sur les principes de l’éducation populaire en favorisant l’éducation à la citoyenneté par une démarche de construction active et collective.

