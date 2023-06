MONTE ET SOURI ADEPAC HAJANGUA DEMBENI Hajangoua, 8 juillet 2023, Hajangoua.

MONTE ET SOURI 8 – 15 juillet ADEPAC HAJANGUA DEMBENI 10€/ enfant

L’association Le regard du coeur organise un séjour de vacance en hebergement sous tente à Hanjangua chez Eric et Viviane BELAIS. Le site est porté par l’association ADEPAC.

Sur ce séjour, nous allons offrir à l’enfant une éducation de liberté, d’autonomie, dans un environnement propice à la découverte et l’épanouissement individuel et social.

En effet, notre structure se positionne en faveur de l’activité spontanée de l’enfant. Avec la pédagogie Montessori où l’éducation est une aide à la vie qui permet de poser les fondements d’une société plus heureuse et responsable.

Nous allons mélanger les âges. Ainsi, aurons des enfants de 6 à 13 ans. L’objectif du mélange des âges est de permettre la collaboration entre les enfants. Cela favorise l’échange, le respect mutuel et des relations sociales riches d’enseignements.

Un panel d’activités inspirées de la la pedagogie montessori sera mise à disposition de l’enfant.

Une grande place est accordée aux activités de « la vie pratique » : se laver les mains, ranger, ranger ses affaires, balayer…

d’autres activités sont liées à la vie sensoriel : trier par couleur, reconnaitre des matières, gouts, odeurs et sons…

Enfin, il y aura des activités qui permettent le developpement du langage: les mathematiques, l’histoire, la géograhie, le lecture, l’écriture, la musique et les arts plastiques.

La nature elle même est une source infinie d’apprentissage : prendre soin des fleurs, planter des graines, observer les insectes…

Quel que soit le domaine, l’important est que l’appentissage passe par par le concrèt. Le materiel permet à l’enfant d’apréhender le concepte des 5 sens en les experiementant.

ADEPAC HAJANGUA DEMBENI HAJANGUA Hajangoua 97660 Mayotte [{« type »: « email », « value »: « leregarducoeur@outlook.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 39 39 20 99 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T06:00:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

2023-07-15T06:00:00+02:00 – 2023-07-15T11:00:00+02:00

Les arts plastique Dance