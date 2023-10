École Robotique ALGORA LILLE ADEP Lille Lille, 11 octobre 2023, Lille.

Ateliers Robotique École ALGORA

6-9 ans / 9-14 ans

Les mercredis

L’ADEP propose de mettre en place des ateliers ludiques et concrets permettant aux jeunes d’apprendre à programmer et faire bouger des robots qu’ils auront fabriqués de leur propre main. Cette initiative permet aux enfants de découvrir le monde numérique qui les entoure. De plus, au-delà de la programmation, l’enfant apprend à développer ses capacités, à avoir une pensée critique, à faire preuve de créativité et enfin, c’est un gain culturel considérable !

Les mercredis de 11H à 12H pour les 6-9 ans

Les mercredis (semaines paires) de 14H à 15H30 pour les 9-14 ans année 1

Les mercredis (semaines paires) de 16H à 17H30 pour les 9-14 ans année 2 et 3

Les séances pour les 9-14 ans d’1H30 sont tous les 15 jours

Les séances pour les 6-9 ans toutes les semaines

ATTENTION : Il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires

Une séance découverte est également disponible au prix de 25€ pour une durée d’1H30 les mercredis de 11H à 12H30. Le robot sera un lanceur d’avion en papier pour les 9-14 ans

ADEP Lille 67 appartement 1 rue de Flandre 59000 Lille

Par l'entrée du 67, au niveau de l'interphone sélectionner l'appartement 1.

Via le parc juste derrière, vous pouvez passer par le balcon.

