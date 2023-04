Atelier école Algora Roubaix ADEP de Roubaix, 2 mars 2023, Roubaix.

Atelier école Algora Roubaix 2 mars – 13 avril, les jeudis ADEP de Roubaix à partir de 25€ inscription par mail : ecolealgora@adep-roubaix.fr ou 06 86 56 24 70

Les ateliers robotiques :

L’ADEP propose de mettre en place des ateliers ludiques et concrets permettant aux jeunes d’apprendre à programmer et faire bouger des robots qu’ils auront fabriqués de leur propre main. Cette initiative permet aux enfants de nos quartiers prioritaires d’accéder à ce type d’outils et de découvrir le monde numérique qui les entoure. De plus, au-delà de la programmation, l’enfant apprend à développer ses capacités, à avoir une pensée critique, à faire preuve de créativité et enfin, c’est un gain culturel considérable !

site ADEP Robotique

Site Algora Roubaix

Nous contacter pour les ateliers pendant les vacances scolaires.

ADEP de Roubaix 94 rue Léon Marlot, Roubaix Roubaix 59100 Sud Nord Hauts-de-France 03 20 02 79 68 https://www.adep-roubaix.fr/ https://www.facebook.com/adeproubaix/;https://twitter.com/adeproubaix L'Association pour le Développement de l'Education Permanente, créée en 1998, oeuvre depuis ses débuts dans le champ de l'éducation populaire et permanente, afin de permettre à tout public d'accéder aux savoirs de base et à la culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T17:15:00+01:00 – 2023-03-02T18:45:00+01:00

2023-04-13T17:15:00+02:00 – 2023-04-13T18:45:00+02:00

robotique enfants

Atelier robotique