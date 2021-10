ADÉO SEPTET + NAWARIS Théâtre des Quatre Saisons, 14 janvier 2022, Gradignan.

ADÉO SEPTET + NAWARIS

Théâtre des Quatre Saisons, le vendredi 14 janvier 2022 à 20:15

« ADÉO » SEPTET // Éric Séva En réunissant sur scène trois improvisateurs et quatre solistes classique, Éric Séva nous prouve une fois de plus qu’il est un musicien et un compositeur inclassable. Qu’il soit baryton, ténor, soprano ou sopranino, le saxophone ne connaît aucun secret pour Éric Séva. Cela fait trente ans qu’il met ses instruments au service du jazz et des musiques improvisées, avec une grande liberté. Rien d’étonnant alors à le voir réunir sur scène ce septet inédit, composé de son trio de jazz « Triple Roots » et de quatre musiciens issus du répertoire classique. Ils revisitent notamment les célèbres danses roumaines de Béla Bartók. NAWARIS Cette soirée poursuit le métissage des musiques avec un ensemble qui se situe au carrefour de l’Occident et de l’Orient, Nawaris. Au départ, il y a Hussein Rassim, un grand joueur de oud irakien, qui a fui son pays pour vivre librement sa passion de la musique. Au fil de ses rencontres, le musicien imagine un projet multi-frontières et pluriculturel. Nawaris est né ! Laissant une belle place à l’improvisation, le oud, le saxophone, la flûte, les percussions, le violoncelle, le chant aussi parfois, se rencontrent, jouent, engagent des conversations, et nous invitent au voyage.

Tarifs : de 5 à 20€

Deux concerts pour une même soirée

