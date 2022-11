Formez-vous aux métiers du numérique ! Portes ouvertes spéciales « formations numériques » – ADEN Formations LE MANS ADEN Formations, 23 novembre 2022, Le Mans.

Entrée libre

Vous êtes intéressé(e) par les métiers du numérique ? Venez découvrir les formations en numérique dispensées à ADEN Formations, de niveau BAC à BAC+5, en initial ou en alternance.

ADEN Formations 4 rue Hector Berlioz Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

ADEN Formations ouvre ses portes pour une journée spéciale « formations numériques », le mercredi 23 novembre, de 9h à 17h, sur son campus du Mans !

Nos conseillers en formation vous accueillent sans rendez-vous pour vous présenter nos formations qui préparent aux métiers du numérique.

Vous êtes lycéen, étudiant, demandeur d’emploi ou salarié ayant un projet de reconversion professionnelle ? ADEN Formations dispense, au sein de son école Laclick, spécialisée dans le secteur informatique, digital et numérique, des formations de niveau bac à bac+5, en initial ou en alternance :

– Marketing digital et gestion de sites e-commerce

– Concepteur de formation e-learning

– BTS Service informatique aux organisations

– BAC+2 Chargé d’exploitation en réseaux et télécoms

– BAC+2 Technicien supérieur en systèmes et réseaux

– BAC+2 Analyste développeur d’applications

– BAC+2 Développeur web et web mobile

– BAC+2 Développeur intégrateur de solutions Intranet / Internet

– BAC+2 Assistant webmarketing

– BAC+3 Concepteur de systèmes d’information

– BAC+3 Chargé de projets en systèmes informatiques appliqués

– BAC+3 Concepteur designer UI

– BAC+3 Chef de projet web et stratégie digitale

– BAC+5 Expert en sécurité digitale

On vous dit tout sur le programme de ces formations, les pré-requis d’entrée en formation, les métiers visés et les débouchés, les financements possibles.

Au programme également : visite du campus d’ADEN



