Ademius II Place Royale Lescar, samedi 6 avril 2024.

Ademius II Place Royale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Le choeur de femmes “Amaryllis” de Pau et l’orchestre symphonique du Sud-Ouest “OSSO” présentent:

ADIEMUS II CANTATA MUNDI de Karl Jenkins

CANTATA MUNDI est une œuvre pour chœur de femmes et orchestre symphonique écrite dans la suite des ADIEMUS qui ont rendu mondialement célèbre son compositeur Karl Jenkins. Écrite en langage inventé, la composition de cette œuvre novatrice et surprenante est dans le style musique symphonique occidentale , mais où l’on pourra reconnaitre les influences d’un chant bulgare, africain ou arabe, mais aussi celtique ou grégorien, sans oublier des clins d’œil au jazz. Le concert sera dirigé par Fanny Moulet. Les choristes sont en mouvement, chorégraphiées par Cigalie Beniate. L’œuvre devient ainsi visuelle. Les gestes sculptent le son, lui donnant force et légèreté à la fois. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Place Royale Cathédrale

Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

