Adélys Rue Haute Bonny Rots, vendredi 11 octobre 2024.

Adélys Rue Haute Bonny Rots Calvados

Toujours vêtue de jaune, Adélys, lumière noble en norvégien, contraste avec le gris de la ville. À Bruxelles, Montréal ou en Normandie dont elle est originaire, elle marche, écrit, compose et produit des chansons électro qui sont des rencontres avec l’urbain, l’eau et le corps. De la femme de ménage à l’araignée, les histoires de ses refrains donnent la voix au féminin et sont un appel au respect du vivant dans un monde à la dérive. Son premier album Toutes les Fenêtres et les Ruisseaux est sorti le 1er septembre 2023 et a reçu le Coup de Coeur de l’Académie Charles Cros décerné par Gauvain Sers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-11 19:00:00

fin : 2024-10-11 20:30:00

Rue Haute Bonny Centre d’animations

Rots 14980 Calvados Normandie

