Paris Adélys LA MANUFACTURE CHANSON Paris, 16 octobre 2023, Paris. Le lundi 18 décembre 2023

de 20h30 à 22h00

Le lundi 27 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

Le lundi 16 octobre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant Tarif Enfant -12 ans : 3 EUR

Tarif Plein : 16 EUR

Tarif Réduit : 11 EUR

Tarif Préférentiel : 13 EUR

Si vous venez à un concert d’Adélys, vous trouverez une fille en jaune avec une sacrée énergie. Avec son corps en mouvement, elle chante des hymnes à l’urbain, au féminin, à la nature, au vivant. Globetrotteuse, elle puise ses histoires dans ses voyages qui l’ont conduite de sa Normandie d’origine, à Bruxelles, de la Laponie au Canada. Son concert, comme un fil tendu entre plusieurs mondes se termine toujours par un grand cri, comme celui qui libère. Il faut savoir que ces trois dates interviennent car je sors mon premier album le 1er septembre qui s’appelle Toutes les Fenêtres et les Ruisseaux. LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://adelysofficiel.com/ https://billetterie.manufacturechanson.org/seances/24/adelys

