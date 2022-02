Adeline Zaru de A à enfin Zen Centre Culturel Isadora Duncan, Igny Catégories d’évènement: Essonne

Igny

Adeline Zaru de A à enfin Zen Centre Culturel Isadora Duncan,, 17 février 2022, Igny. Adeline Zaru de A à enfin Zen

Centre Culturel Isadora Duncan,, le jeudi 17 février à 21:00

Le mec feng shui tatoué, la coach de yoga illuminée, la psy hors de prix, l’amant argentin prof de ski…. et encore plein d’autres personnalités bien perchées qu’elle nous fait la joie d’interpréter. En nous confiant ses difficultés à se réaliser auxquelles chacun pourra s’identifier, Zaru nous fait également partager ses méthodes de développement personnel « très personnalisées ». Tout en nous faisant beaucoup rigoler Adeline nous aide à nous « développer ». Le spectacle de Zaru pourrait être remboursé par la sécu ! Alors attachez vos ceintures pour un voyage intercomique de « A à enfin Zen »

Prix libre

Parasitée par sa petite voix intérieure qui l’empêche de devenir Zen, Adeline Zaru nous embarque avec beaucoup d’auto-dérision et une énergie folle dans un spectacle déjanté. Centre Culturel Isadora Duncan, Place de la ferme/ Stalingrad Igny Igny Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-17T21:00:00 2022-02-17T22:20:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Igny Autres Lieu Centre Culturel Isadora Duncan, Adresse Place de la ferme/ Stalingrad Igny Ville Igny lieuville Centre Culturel Isadora Duncan, Igny Departement Essonne

Centre Culturel Isadora Duncan, Igny Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/igny/

Adeline Zaru de A à enfin Zen Centre Culturel Isadora Duncan, 2022-02-17 was last modified: by Adeline Zaru de A à enfin Zen Centre Culturel Isadora Duncan, Centre Culturel Isadora Duncan, 17 février 2022 Centre Culturel Isadora Duncan Igny

Igny Essonne